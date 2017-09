Se iba a suicidar, pero el llamado del amor lo salvó

La chica se llamaba Blake, y Kevin la había conocido años antes, durante un campamento de verano. “Tenía 13 años cuando la chica más bonita que jamás había visto caminó hacia mí y me dijo ‘el negro es un color que te sienta bien’”, recordó Kevin. Se hicieron muy amigos; pero luego los años pasaron y los contactos se fueron haciendo menos frecuentes. Cuando Blake lo llamó, instantes antes de su intento de suicidio, no se hablaban desde hacía un año.

El joven, al escuchar su voz, le confesó que estaba por matarse. Ella lo convenció de no hacerlo y lo obligó a prometerle que la llamara al día siguiente. “Dijo literalmente: ‘¿Qué? No hagas eso’. Y eso fue todo”, repite Kevin. “Conociendo su personalidad, él es muy analítico, sabía que si había llegado hasta ese punto lo había pensado bien; y no, no lo estaba haciendo para llamar la atención”, recordó Blake a People. “Era algo que iba a hacer y estoy agradecida de que marqué su número, porque, si no lo hubiera hecho, él ahora no estaría aquí”.

Kevin quiere que su historia sirva para ayudar a las personas que luchan contra la depresión. “Hablen con alguien. Las emociones expresadas en voz alta resultan diferentes a las que se vuelcan al papel o son enviadas a través de un mensaje o que uno se guardada para uno mismo. Denles a los otros la posibilidad de cuidarlos. Podría salvarles la vida”.

En cuanto a Kevin y Blake, esa primera conversación fue la primera de muchas otras. En los años siguientes profundizaron su amistad, a la vez que salían con otras personas. Tras la ruptura de una relación de Blake, Kevin le confesó su amor. La propuesta de matrimonio fue en abril de 2016. Kevin le dio un anillo con un diamante negro, en homenaje al primer comentario que Blake hizo cuando lo vio por primera vez. Para esa propuesta, Kevin usó las mismas palabras que había escrito ese día 10 años atrás para agradecer a la chica que, con una llamada, le había salvado la vida.