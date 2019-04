Se masturbó delante de una luchadora y se llevó terrible paliza

El hombre estaba al costado de un camino que conduce a la playa y Vieira se acercó para pedirle por favor que dejara de masturbarse: “Él me contestó: ‘¿Por qué? ¿No te gustó? ¡Ven aquí!’”. Allí es cuando la luchadora reaccionó. “Fue todo muy rápido, no pensé en nada. Entré en estado de éxtasis porque fue algo muy surrealista. Por lo general cuando las personas son atrapadas haciendo algo siempre lo niegan, pero él no lo hizo”, contó. Vieira se abalanzó sobre el hombre y éste reaccionó con un golpe. “Eso me dio más rabia todavía, quería matarlo a trompadas. Pero no pude. Quería molerlo”, dijo ella.

El señor fue identificado como Josinei Ferreira y detenido horas más tarde en Cabo Frío por la Policía Militar. Él se defendió diciendo que estaba orinando a un costado del camino a la playa y que la joven deportista se confundió.