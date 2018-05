“Me voy a meter en un lío si te contesto esa pregunta”, dijo el intérprete, de acuerdo con lo que publicó el sitio Prensa Libre, sobre las acusaciones en contra de personas como Harvey Weinstein y Kevin Spacey, que motivaron a cientos de mujeres a denunciar abusos.

¿Tarde?

“Estoy diciendo una barbaridad, pero una persona que no lo declara a tiempo, con todo el trauma, con toda la psicología que se menciona, se hace un poco cómplice de lo que el tipo sigue haciendo durante el tiempo que no se habló”, comentó. “Si una mujer fue maltratada y lo denuncia 20 años después, es muy tarde”, agregó. Luego insistió: “Debería existir una obligación de denunciar el maltrato inmediatamente, no 10 años después. El que no denuncia permite”.

Arjona tiene una hija que es actriz y, ante los abusos en Hollywood, opinó: “Me gustaría que mi hija, al primer intento de un tipo de proponerle una situación así, tuviera las facultades para pegarle una trompada. No me gustaría que mi hija se callara 10 años aunque después ganara el Oscar. Pero si ella no reacciona, se hace cómplice de la cosa, y no lo tolero”.