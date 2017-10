Se multiplicaron las quejas por el aumento de la nafta

Alrededor de las 5, las estaciones de servicio de YPF ajustaron el precio por tercera vez en el año, mientras que el resto de las marcas hizo lo propio entre la madrugada y la mañana de ayer. Los primeros clientes del día se sorprendieron por el incremento, mientras que una minoría ya estaba anoticiada sobre el ajuste de los precios. “En general, la gente se quejó. Había mucha resignación”, le dijo un playero a este medio.

LM Neuquén habló con automovilistas para conocer sus opiniones sobre el aumento. La mayoría de los encuestados mostró una evidente bronca, ya que consideró que tendrá un importante impacto en su bolsillo. Mientras llenaba el tanque de su moto, Manuel sostuvo que no utiliza mucho su auto porque demanda un gasto muy alto. “Con lo poco que lo uso, gasto unos mil pesos mensuales. Es un robo total porque va a aumentar todo de nuevo. Son una manga de ladrones”, sentenció.

Gustavo indicó, con resignación, que “para andar hay que cargar”, y aseguró que el precio del combustible es muy alto.

Por su parte, Daniel resaltó que disminuyó el uso del vehículo por los constantes aumentos. “Cada vez se puede andar menos, y la realidad es que uno tiene que moverse en el auto para realizar las actividades cotidianas. Esto me va a afectar porque va a impactar directamente sobre mis gastos fijos”, expresó.

Gerardo se anotició frente al surtidor. “Están re locos”, manifestó con aires de irritación al asegurar que llega a fin de mes con lo justo. “No puedo creer que con las refinadoras acá en Neuquén, suban tanto las naftas”, dijo.

Si bien los encuestados estuvieron de acuerdo en que gastan en promedio unos 1500 pesos mensuales, quienes se trasladan desde otras localidades para trabajar en la ciudad invierten casi el doble en combustible.

En este contexto, Víctor, que vive en Fernández Oro y trabaja en Neuquén, contó que mensualmente gasta unos 4 mil pesos en viajes entre las localidades. “Ahora, con el aumento, no sé cuánto más me costará. No se justifica porque el valor del barril bajó”, aseguró.

Ramiro vive en Cutral Co y atraviesa una situación similar. “Al auto lo uso principalmente para trabajar y llevar a los chicos al colegio y a todas las actividades que tienen. No puedo hacer eso con otros medios de transporte, por lo que me demanda unos 3600 por mes”, indicó. Asimismo, puntualizó que la nafta es más barata en Neuquén que en su ciudad.

La minoría de los consultados se paró a favor del incremento del valor de los combustibles. Tal es el caso de Jorge, quien aseguró que en Argentina se paga la nafta “más barata del mundo”. El hombre señaló que extraer los hidrocarburos demanda un importante riesgo y grandes inversiones, por lo que sostuvo que la actualización se explica sola. “No puede ser que la Coca Cola valga 35 pesos por litro, que es algo adictivo, y salga 20 el de nafta”, remarcó.

“Sinceramente, creo que esto no me va a afectar. Ahora, si los comerciantes comienzan a especular, va a ser distinto. A veces creo que somos nosotros mismos los que provocamos el caos del país”, concluyó.

Libres: Los precios de los combustibles fueron liberados a lo que dispongan las petroleras.

17,16 pesos cuesta el litro de súper en las YPF.

A ese valor llegó luego del aumento registrado ayer. El precio patagónico se mantiene por debajo del que rige en el resto del país porque conserva su vigencia la exención al Impuesto a las Transferencias de Combustibles. El litro de nafta Infinia (la premium de YPF) se fue a 19,30 pesos. Las subas fueron del 9 al 12 por ciento.

“A quien le ha costado este proceso, quiero decirle que lo entiendo y que nunca los engañé. Es un camino largo, nadie nos va a reglar nada”. Mauricio Macri. Presidente

Los vaivenes del precio

Aumento inicial

A principios de enero se registró el primer aumento del año en curso. Entonces, la suba fue del 8 por ciento y generó múltiples controversias.

Una baja que ni se notó

En abril los precios fueron modificados nuevamente. En esta ocasión hubo una insignificante rebaja del 0,1 por ciento en función de una fórmula establecida.

Otro golpe al consumo

A principios de julio, las estaciones de servicio aplicaron una nueva suba del 7,2 por ciento, en la tercera modificación de los precios en el año.

Mercado desregulado

En septiembre, el Ministerio de Energía anunció que los precios de los combustibles quedaban desregulados desde el 1° de octubre. Ayer volvieron a aumentar.

Macri dijo que bajarán las naftas y el petróleo

El presidente Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que se refirió al aumento de los combustibles. A escasas horas del incremento de entre el 9 y el 12 por ciento en los precios, Macri consideró que habrá otras subas a corto plazo. “Soy optimista y creo que el combustible y el petróleo en el mundo van a volver a bajar”, sostuvo.

Luego del tercer aumento del año, el mandatario resaltó la decisión de liberar al precio de las naftas en el mercado interno y aseguró que es una medida que llevará a una sociedad más justa. Mientras, se mostró confiado en que el precio del combustible bajará en los próximos meses.

Detalló que cuando asumió se encontró con una tarifa mucho más alta que la media mundial. “Cuando quisimos desregular e ir al precio internacional, nos encontramos que en las provincias del sur, productoras de gas y petróleo, mucha gente se quedaría sin trabajo”, explicó.

Por eso, dijo, decidió fijar un “sendero de precios” en el sector para cuidar las fuentes laborales que terminaría en octubre, cuando se liberaron los precios. “Llegamos a octubre con un sistema energético en el que se puede importar y exportar sin impuestos y vamos a pagar lo que vale en el mundo el combustible. Pasa que ahora en el mundo aumentó”, dijo.

A pesar de que la Patagonia está exenta del Impuesto de Transferencia de Combustible (ITC), que mantiene los precios cerca de un 20 por ciento más baratos que en el resto del país, se aplicaron tres aumentos durante este 2017. Este último, que osciló entre el 9 y el 12 por ciento, es el más alto del año.