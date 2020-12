¿Se puede saber quién visita nuestro perfil de Instagram?

Las redes sociales son las herramientas de entretenimiento digital más usadas en todo el mundo, ahora hasta los niños ya se lucen con sus perfiles en Facebook e Instagram (por nombrar las más populares), y no hablar de las celebridades que acumulan millones de seguidores en todos sus perfiles y que postean lo más atractivo y hasta lo malos momentos que atraviesan en sus vidas personales y profesionales.

Pero aquellos que no son famosos en Instagram, también buscan la forma de atraer más seguidores y sumar likes en sus vídeos y fotos. Y algo que de lo que siempre se está muy atento es en la cantidad de personas que revisan nuestros perfiles. Y aunque a veces las redes no te dan opciones internas para monitorear las visitas, lamentablemente no hay otras formas para saber cuántos posibles seguidores visitarán tu cuenta de Instagram .

Aplicaciones alternas que son creadas supuestamente para darte información sobre aquellos que entran a los perfiles y no te siguen, así como también de los seguidores con los que cuentas y las veces que entran a chusmear en tu perfil de Instagram. Pero por desgracia no es más que un engaño.

Instagram no ofrece información quien visita los perfiles de los usuarios.

Como decimos, hay decenas, por no decir cientos, de aplicaciones que prometen mostrar las personas que visitan nuestro perfil a cada momento. Pero la realidad no es la que muchos esperan leer, ya que esas aplicaciones no muestran las personas que realmente visitan nuestro perfil, sino un listado aleatorio de nuestros seguidores y seguidos. Se pueden basar en los perfiles con los que más interactuamos, quien más nos etiqueta, con quien hemos hecho videollamadas o a quien nombramos en nuestros Stories.

Es que ni siquiera los usuarios con perfil empresa y verificados pueden acceder a esta información, pero esto no es obstáculo para que miles de apps prometan información sobre quién ha visitado tu perfil en las últimas horas. Es por esto por lo que aprovechamos para decir que es mejor no descargar estas aplicaciones ni extensiones del navegador, ya que ellas no nos dan lo que buscamos, pero nosotros a cambio le damos mucho.