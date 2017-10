Se robó hasta la identidad del hermano y lo condenaron

En una audiencia la jueza María Gagliano avaló un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, y le dictó una pena de 4 años y 6 meses a Flores por los dos violentos robos.

Tras decir su verdadero nombre, el hombre fue consultado por el lugar y fecha de nacimiento, a lo que sorpresivamente respondió: “No sabría decirte, no me acuerdo, está en mi partida de nacimiento. No recuerdo nada por los golpes que me dieron en la Segunda”.

Durante la audiencia, la fiscalía indicó que el 21 de marzo Flores fue sentenciado por el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de violencia, amenazas y hurto, pero bajo el nombre de su hermano, que él proporcionó de manera intencional.

“Se le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso”, afirmó la fiscal Lucrecia Sola en referencia a esa causa, y explicó que luego fue condenado a dos años y seis meses de prisión efectiva por un segundo hecho.

Fue su propio hermano, con DNI en mano, quien se presentó en la Fiscalía para notificar que él no estaba involucrado en la causa.

A partir de esto, que se logró constatar la verdadera identidad de Flores, se cotejaron las huellas dactilares y la jueza avaló el pedido de la fiscalía de unificarle ambas penas y rectificar sus datos.

Respecto de la atípica situación, la magistrada aclaró: “El código de procedimiento establece que cuando se incurra en error o el imputado calle o mienta sobre los datos personales, se puede corregir en cualquier instancia”.

El primer hecho aberrante por el que fue condenado Flores, ocurrió el 20 de enero, entre las 8 y las 10:30, en la toma La Familia. Durante esas dos horas, la víctima y dueño de casa vivió un calvario, cuando el condenado y sus dos cómplices ingresaron a la propiedad y comenzaron a amenazarlo con un arma de fuego.

Lo agredieron, le sacaron la ropa, el celular, la billetera, y la llave de la casa, para luego atarlo de pies y manos y golpearlo con un hierro en la cabeza. Después, lo quemaron en dos oportunidades con una plancha caliente.

Tras amenazarlo con matar a su familia con los datos y fotos que obtuvieron de su celular, llamaron a su padre pidiéndole 10 mil pesos, diciéndole que su hijo había sufrido un accidente de tránsito. La víctima se salvó, de milagro.

Luego, ya condenado por el hecho, Flores volvió a la carga con una joven, cómplice en la causa anterior. Más precisamente el 3 de junio a las 23:30, ambos iban caminando por San Luis casi Intendente Carro, cuando intentaron robarle el celular a un hombre. Flores le soltó los dos pitbulls que llevaba consigo. Como el hombre se resistió, el ladrón sacó un cuchillo y trató de agredirlo, hasta que la víctima logró escapar y pedir ayuda a un vecino de la zona.

Cuatro años y seis meses es la pena que le impusieron.

Tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, el condenado, que también aceptó su responsabilidad en ambos hechos, deberá cumplir dicha pena de prisión efectiva.