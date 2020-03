Se suicidó una enfermera italiana que contrajo la enfermedad

Según dicha federación, esto ha sido confirmado por sus compañeros de profesión que han estado pendientes de Daniela, quien estaba en cuarentena, con síntomas y bajo un enorme estrés causado por el miedo de haber contagiado de coronavirus a otras personas.

Un episodio similar en Venecia

El caso de Trezzi no es el primero que afecta a la comunidad sanitaria de Italia. De hecho, hace una semana ocurrió un hecho de similares características en Venecia y desde la FNOPI, que representa a los 450.000 profesionales de Enfermería en Italia, muestran su preocupación ante la posibilidad de que se esto desencadene un efecto domino a causa de "esta situación de estrés y carencia de personal sanitario".

"Toda la sociedad es consciente de las condiciones laborales y el estrés al que se encuentran los profesionales sanitarios. Por este motivo y el pensamiento sobre lo que se podría haber hecho antes y que a día de hoy se juzga, es imprescindible que se hable una vez que la emergencia sanitaria se supere", expresan en su comunicado y específican que "ahora no es el momento de hacerlo, si no de llorar a aquellas personas que no han podido superar esta situación".

"No hacemos la cuenta de los pacientes positivos con coronavirus ni aquellos que han muerto por Covid-19, porque no son pocos. Cada uno de nosotros ha elegido esta profesión de Enfermería tanto para lo bueno como para lo malo. Los enfermeros no dejan nunca a nadie solo, aunque arriesguen su propia vida, pero tampoco se debe ni se puede abandonar a los enfermeros". concluyó el comunicado.

