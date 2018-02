Minutos antes, Julia contó que a Luciano lo conoció en un kiosco y que, aunque siempre hubo buena onda, no lo veía atractivo hasta que él bajó de peso. “Me enamoré de su fuerza de voluntad. Tengo miedo de que esté dolido conmigo”, admitió la joven.

“Amo que el pibe le haya dicho que no. La vida no te da muchas oportunidades para decirle que no a quien te rechazó varias veces. Le hubieses dicho que sí cuando te invitaba a salir con 100 kilos querida”, publicó una usuaria de Twitter. “Gracias pibe por decirle que no a la mina”, comentó otra tuitera.

Hinchada: Las redes celebraron la decisión del joven, que rechazó a la arrepentida tras perder peso.

Embed

Testimonio de la discriminación

“Cuando adelgacé cambió mi autoestima, ahora me acepto yo. Tengo más ganas de vivir. Cuando era gordo, sufrí bullying en el colegio y tuve un episodio de querer quitarme la vida. Pero no tuve el coraje, tenía 14 años”, relató Luciano en diálogo con Politti. “Son muy crueles los chicos cuando son chicos. Imaginate que llegaba a casa del colegio y me encerraba en la pieza, no quería hablar con nadie, me aislaba”, contó el joven y añadió : “Yo tampoco me aceptaba”.