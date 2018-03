Se viene el Patrón, pero River sólo piensa en Boca

Así también lo entienden sus propios protagonistas, que reconocieron estar con la cabeza en ese partido pese a que Patronato es el rival más cercano, este sábado por la fecha 19 de la Superliga.

“Con todo el respeto que me merece Patronato, es difícil pensar en el partido del sábado teniendo que enfrentar a Boca el miércoles (de la semana próxima). Cuesta abstraerse de un superclásico, que para nosotros es el más importante que tenemos en los próximos días”, expresó Nacho Scocco en rueda de prensa.

En el mismo sentido, el ex Newell’s fue crítico con su rendimiento individual y con el del equipo en conjunto. “Ninguno está en el nivel que River exige. Cuando uno no está en su mejor momento, pasan estas cosas. Uno trata de que este período sea lo más corto posible. A mí me falta tener más regularidad en el juego y tener más contacto con la pelota. Soy de los delanteros que cuando está mucho sin tocar la pelota, me desespero y ocupo lugares que no tengo que ocupar”, agregó.

El otro que habló acerca de la final con Boca fue Nacho Fernández, que volvió en buen nivel a la titularidad frente al Funebrero. “No venimos bien, pero es un partido distinto, a Boca hay que ganarle como sea. Para nosotros puede ser un envión muy importante para todo lo que viene”.

El otro que regresará al primer equipo será el Pity Martínez, que se recuperó de una lesión y podrá estar al menos en el banco ante Patronato. “Será un gran partido contra Boca, pero antes tenemos que jugar contra Patronato. Será una buena posibilidad para empezar a sumar de a tres”. Sobre su lesión lanzó: “Fue la primera vez que me tocó y no es lindo, pero trabajo para ya estar el fin de semana”..

El Millo enfrentará a Patronato este sábado con la posible vuelta de Martínez y Rojas.

