Se viralizó un tuit de Dalma Maradona y llovieron los memes

La pelea entre las hijas del fallecido Diego Armando Maradona y los profesionales encargados de la salud del Diez continúa. Una de las hijas, Dalma Maradona no ha parado de lanzar mensajes en Twitter contra estas personas por su presunta responsabilidad en el fallecimiento del astro del fútbol. Lo que no esperaba es que su último tuit se viralizara y diera pie a un sin fin de memes en la popular red social.

Tras filtrarse varios audios de WhatsApp del médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, y la psiquiatra Agustina Cosachov; Dalma Maradona estalló en su cuenta oficial de Twitter e insultó a Luque: "Luque sos un HDP y ojalá se haga justicia, ¡pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! ¡Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! ¡Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!".

Pero la actriz no se quedó solo con eso y continuó descargando su ira en Twitter contra el médico Leopoldo Luque y el abogado Matías Morla. “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que lo defienden…”. Y luego, aseguró: “Si la verdad siempre triunfa ustedes dos van presos. ¡No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos hdp. YO NO VOY A PARAR”