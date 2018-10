Se zarpó en Photoshop

Fueron los propios usuarios de esa red social quienes se dieron cuenta de que las imágenes habían sido retocadas principalmente por la forma con la que se veía uno de sus brazos. “Ay, ¿qué le pasó en el brazo?”, “Qué raro se ve”, “Tu brazo parece un muñoncito”, “El brazo jajaja”, “Qué bella, pero se le fue la mano con el brazo”, y “¡Wandi, ese brazo! Ja, ja. Descubra las siete diferencias”, “¡Tanto filtro que te deformaste!”, “El edit no te lo robó”, “El brazo y la bolsa de la panza. Creo que se equivocaron. En vez de achicar la panza lo hicieron en el brazo”, “¿Qué le pasó?”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron por parte de los internautas.

Esta no es la primera vez que la blonda queda en medio de una polémica similar. Hace algunos meses, una agencia internacional pescó a Wanda y a su esposo, Mauro Icardi, disfrutando de las paradisiacas playas de Ibiza, y no dudaron en retratarla al natural. Las imágenes dieron vuelta al mundo y provocaron la furia de la ex de Maxi López porque se la mostraba con una figura muy diferente a la que ella muestra.

“Las retocaron para perjudicarme. Yo sé dónde tengo celulitis y dónde no”, comentó Wanda en una entrevista para revista Gente, publicación para la cual también posó, sin mostrar de más su cuerpo.