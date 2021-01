Secuestro en una colonia de vacaciones: la mujer que se llevó al nene es paciente psiquiátrica

Embed

La joven ingresó y fue hasta los sanitarios, que además tendrían una salida a la colonia donde estaban los nenes. Al empleado del club le llamó la atención que la mujer tardara en salir y, de repente, la vio con un nene de la mano.

En ese momento, uno de los profesores a cargo de la colonia le dijo al hombre: “El nene está con la niñera”. Entonces el empleado se acercó y le llamó la atención a Felioga y le aclaró que no estaba permitido que ingresara a ese sector del club. “Perdoname, tenés razón, no me di cuenta, soy la niñera”, fue la respuesta que recibió por parte de la mujer.

Felioga se mostraba muy tranquila, sin signos de estar apurada o nerviosa y hasta se la veía conversando normalmente. Es más, antes de salir del club contó que iba a ir al Parque Chacabuco.

Apenas unos minutos después apareció Marcela, la verdadera tía del nene de 6 años y se presentó como tal. El empleado le respondió que el chico se había ido con una joven que había pasado minutos antes. La mujer le explicó que solo ella era la encargada de retirar al nene, por lo que inmediatamente llamaron al 911.

“Hace una semana y media avisé que iba a venir a buscarlo mi hermana que era la única autorizada para retirarlo. El nene me dijo que estaba en un aula con sus nueve compañeros que hace burbuja y tienen un solo profesor, que aparece una chica que lo agarra fuerte de la mano, le pregunta cómo se llama y le dice ‘vamos que la puerta está abierta’, se lo llevó por la fuerza. Mi hijo gritó pero el profesor no lo escuchó”, relató la madre del niño aún angustiada por el hecho.

La mujer que quiso secuestrar al nene vive actualmente en un departamento de Sanabria al 3200, en Villa del Parque. La jueza Nacional en lo Correccional y Criminal N° 14, María Provitola, ordenó un allanamiento en ese lugar el jueves a la noche y se secuestraron celulares, una computadora y una historia clínica de la joven.

Según investigó el periodista Mariano Gaik Aldrovandi, y de acuerdo a su perfil de Instagram, Felioga trabaja como paseadora de perros. Además dice que interpreta la carta astral, organiza un ciclo de cine independiente llamado “Ciclotímicxs”, hace entrevistas para la revista colectiva “Todo en Bondi” y escribe poesía. Es fanática de Luis Alberto Spinetta.

Lo cierto es que, tras el secuestro, la mujer se encuentra detenida en la Alcaidía N° 1 de la Policía de la Ciudad. Según fuentes de la investigación, la chica es paciente psiquiátrica y este viernes, la brigada de la División Delitos contra Grupos Vulnerables hizo un allanamiento en la casa de su psiquiatra, en Garzón al 4400 en Parque Avellaneda, para secuestrar su historia clínica y saber si estaba bajo algún tratamiento.

Cuando los oficiales llegaron al lugar se encontraron con que el profesional estaba cargando la camioneta junto a su hijo, como para irse de vacaciones. Por orden de la jueza Provítola, los agentes los demoraron hasta que llegara la orden de allanamiento. Después de unos minutos, pudieron entrar para llevarse las anotaciones del psiquiatra, el detalle de las consultas que hizo en los últimos meses y un talonario de recetas con fechas del 13 y 28 de enero.

Los investigadores analizan si la mujer conocía a alguno de los empleados del club para determinar si hubo complicidad y si había planeado el secuestro. Al parecer, la mujer dijo estar embarazada y por esa razón fue trasladada al hospital Rivadavia para ser sometido a un análisis. Dio negativo.

Por su parte, en el club sacaron un comunicado en el que expresaron estar “realmente consternados” y que “la seguridad siempre fue prioridad.” Y atribuyeron el rapto del nene a “un error humano”. La institución permanecerá cerrada durante el desarrollo de la investigación.

Tras el terrible hecho que le tocó vivir, el nene declaró este viernes durante dos horas y media a través de la modalidad Cámara Gesell. Esa pericia servirá para reconstruir el episodio en base al relato del chico y determinar si existió algún tipo de abuso por parte de la acusada.