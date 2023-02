Senador aclaró que Bolsonaro no quiso dar un golpe

El senador conservador brasileño Marcos do Val, quien el jueves reveló que el ex presidente Jair Bolsonaro lo había querido convencer de dar un golpe de Estado, al declarar ante la Policía Federal aclaró que en realidad la iniciativa fue del ex diputado Daniel Silveira en una reunión que ambos mantuvieron con el ex mandatario, quien en el transcurso de la charla “en ningún momento se mostró contrario al plan”.