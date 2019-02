Sepúlveda metió otro ascenso: se subió a la política

Marito figura en la boleta del intendente de Plottier, Andrés Peressini, quien está a la cabeza de dicha nómina, que también integra Laura Bonotti, completando este terceto el emblema del Torito, quien a los 41 años siente que puede aportar cosas desde otro lado.

"El deporte se mejora con un diagnóstico global y jerarquizando las bases. Desde un papá hasta los que quieren hacer deporte competitivo”.Mario Sepúlveda. Ascendido a la política, donde sueña con mejorar el deporte.

“Volcar toda mi experiencia deportiva en la política fue la propuesta que me hizo el intendente Peressini y me pareció interesante. Creo que desde ahí se pueden hacer cosas muy buenas para mejorar la calidad de vida de todos”, afirmó el alero, quien no se animó a pronosticar su futuro en la elite. “Lo sabremos después del 10 de marzo”, dijo.

“Quiero construir un puente entre política y deporte”, se ilusionó. “Vengo del deporte y mi mayor desafío ahora es volver de la política al deporte jerarquizando las bases. Tenemos muy buenos referentes deportivos. Sería bueno poder escucharlos y que sean ellos los capacitadores”, afirmó. No le asusta la palabra política: “Si uno va con buenas intenciones, y escuchando, los conflictos quedan de lado”. Consultado sobre cuál sería su perfil de político ideal, señaló: “Ser uno mismo siempre”.