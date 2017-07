Sepúlveda: "Sueño con repetir el título del 95"

–¿Qué recuerdos tenés del 95?

Hermosos. Hay algo que no me olvido más. Tuve la suerte de ver en vivo a Gabriel Díaz, el tucumano de la selección. Empecé a tomarlo como referente en ese torneo, yo no conocía mucho del ambiente. Estaba con Bruno Gelsi en la habitación, él lo conocía y me lo presentó. Ellos quedaron eliminados y vino Gaby a mi pieza. Yo estaba durmiendo, me despertó y me regaló una remera. Me quedó grabado ese gesto, ya tenía un nombre él...

–¿Del título qué imagen guardás?

Haber jugado una final histórica, en la que íbamos perdiendo por 20 en el entretiempo. Lo que parecía un paseo de Capital Federal terminó siendo una hazaña nuestra, lo ganamos en la última bola con el doble de Sandón. Se jugó en el Cenard, estaba lleno, y la gente se volcó para nosotros, parecía una película... Fue uno de los momentos más lindos de mi carrera, en el inicio mismo.

–Y el que está por empezar debe ser muy especial para vos...

Totalmente. Es mi último torneo y tener la chance de jugarlo de local, con nuestra gente, tener a mi hermano Charly en el equipo, poder pasarles la posta a los más chicos y disfrutándolo...

–¿Soñás con repetir? ¿Se puede?

Sería hermoso coronarlo de una manera, incluso impensada. Hay potencias, selecciones que han ganado varios torneos. Sería buenísimo pelear por algo más que el octavo o noveno puesto de los últimos torneos y hacer podio.

–¿Pensás que la gente va a apoyar?

Creo que sí por lo que se viene viviendo con los equipos que participan en torneos nacionales, el Integración mismo ha generado un movimiento especial. Me parece que la gente nos va a acompañar y está bueno jugar un partido en cada sede. Sepan que vamos a necesitar el apoyo de todos.

–¿Qué te sorprendió del equipo en los entrenamientos?

La intensidad, la frescura en la base y el nivel parejo del resto.

Los héroes que hicieron historia

El plantel campeón estuvo integrado por Bruno Gelsi, M. Sepúlveda, Ignacio Ochoa, Fabio Martín, Julio Mariluán, Eduardo Ferrari, L. Sandón, Guillermo Coissón, Sebastián Godoy, Diego Vázquez, Facundo Cajide, Andrés García. DT: Guillermo Narvarte Blanco (foto).

Hoy, el “mediaday” y la foto

Es el día de la foto oficial, la difusión y las interacciones con el público en las redes sociales.