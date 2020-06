Novaresio le consultó cómo podía ocurrir eso al pertenecer al mismo espacio político, a lo que el funcionario respondió: "No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido. Es la voluntad del gobierno nacional de asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda, una crisis de seguridad que se vino profundizando en los últimos años y que no tiene los recursos no solamente humanos, sino materiales y tecnológicos para afrontarla. Es imposible, es inviable una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no lo asiste".

Además, dijo que la crítica “no se debe a una cuestión política”, sino a “dimensionar la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional de ayudar a la provincia”. Ante la pregunta del periodista sobre si el problema con Frederic es ideológico, Berni respondió: “Habría que preguntarle a ella, nosotros trabajamos con lo que tenemos".

“No estoy caliente, estoy resignado. Lo venimos manifestando hace más de seis meses, hay una voluntad de no asistirnos y estamos resignados a saber que la tenemos que pelear solos”, declaró el ministro.

A su vez, Berni comentó que recibió una escasa cantidad de fuerzas federales. “No sabemos quiénes son, dónde están ni qué hacen. Andan por ahí como patrulla perdida”, ironizó.

El funcionario bonaerense también aclaró cómo es la relación con otros ministros del Gobierno Nacional, a cargo de Alberto Fernández: “Con Arroyo (Daniel) no he tenido problemas, levanto el teléfono y me lo soluciona en dos minutos; con Ginés (González García) también”.

Berni agregó que sobre estas diferencias con Frederic no habló con Alberto Fernández ni con Cristina Kirchner, pero sí con Kicillof porque “es el jefe político de la provincia de Buenos Aires y es quien sabe lo que hay que hacer”.

