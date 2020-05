"Si no fuese por la inseguridad, Leo jugaría en Argentina"

Biancucchi, quien pasó por el fútbol de Brasil y Paraguay, reconoció que "es complicado" pensar en un regreso de Messi a Newell's Old Boys de Rosario porque la "ciudad es un verdadero infierno".

"Es mi sueño poder verlo a Leo en Newell's, pero lo veo complicado. Es difícil, imagináte que Messi juegue un clásico, los nenes tienen que ir a la escuela... La ciudad es un infierno", apuntó en el programa Ataque Futbolero.

Asimismo, Biancucchi, ex Flamengo y Vitoria, en Brasil, recordó que su primo "se la aguantaba" cuando jugaban de chicos y él les daba "un baile tremendo" a los grandes.

"Riquelme es el último 10, pero Messi hace muchas cosas parecidas, la gente espera goles de él pero no nota las jugadas o asistencias", cerró.

Un 2020 sin The Best

La FIFA decidió que no entregará el premio "The Best" que consagra al mejor de la temporada, debido a las alteraciones que sufrió la actividad a raíz de la pandemia de coronavirus. El año pasado, Messi fue el ganador del galardón.

La interrupción del fútbol en casi todas las ligas del mundo a raíz de coronavirus que lleva más de dos meses fue la principal razón que motivó a la FIFA a cancelar la ceremonia que cada año consagra al mejor de la temporada, según consignó el periódico deportivo español Marca.

