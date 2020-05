Lammens a LMN: de los detalles inéditos de la vuelta a los entrenamientos al "no hay fecha de retorno"

Matías Lammens accedió contestar la inquietud de LM Neuquén sobre los avances que trascendieron este martes en torno a un cercano regreso del fútbol y el deporte en general a los entrenamientos, contó nuevos detalles de cómo se implementaría y ratificó que no hay fecha de retorno a pesar de que la inminente vuelta a las practicas alimenta la ilusión de una reanudación no tan lejana en el tiempo.

"Ayer me reuní con el Ministro de Salud (Ginés Gonzáles García) y quedamos en armar un Comité Interministerial donde haya representantes del Ministerio de Deportes y de Salud y también del Enard para empezar a amar protocolos para flexibilizar la practica de deportes", confió el funcionario, ese abogado porteño que junto a Marcelo Tinelli puso de pie a un Ciclón que en 2012 estaba devastado.

Luego explicó de qué manera se pondría en práctica todo. "Por supuesto que no son lo mismo los deportes individuales que los de equipo. Los de equipos estamos pensando en una primera fase de entrenamientos de 5 ó 6 jugadores y jugadoras, que vengan de sus casas cambiados en auto, que se vayan sin compartir vestuarios, que se bañen a la vuelta en sus hogares", precisó Lammens, defensor a ultranza de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, de las entidades de barrio y del fútbol y el deporte del interior.

"Eso sería a grandes rasgos las primeras etapas con algunas especificaciones más. Tiempo, plazos ó fecha en general no hay porque vamos a ver como es la situación de Amba (zona urbana común que conforman Capital Federal y buena parte del conurbano), si puede pasar de fase o no, así que esa es la novedad", culminó el Ministro de Turismo y Deportes, quien en sus últimas apariciones públicas le bajó los decibeles al optimismo exagerado de los futboleros al afirmar que en el escenario actual "falta mucho para que vuelva el fútbol". No quiere crear falsas expectativas. De a poquito, despacito...

