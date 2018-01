“Tenemos que trabajar en positivo, no hemos visto a la senadora generar una actividad interna que sea beneficiosa para el MPN. Como legisladora ha aportado criticas destructivas, las críticas constructivas son cuando uno se presenta a una interna y apuesta a mejorar la vida interna del partido”, aseguró Sifuentes.

“Le pedimos que hable con sinceridad, el ciudadano busca que la dirigencia aporte ideas, y proyectos que mejoren la calidad de vida. No la vemos en ningún barrio y tampoco en el interior provincial, solo se ha dedicado a viajar por el mundo”, dijo la diputada del MPN.

Además Sifuentes destacó el trabajo del gobernador: “Omar Gutiérrez apuesta permanentemente al trabajo. Lo vemos en el intenso despliegue de obras que la Provincia realiza en todas las localidades del interior”.

“Crexell es malhumorada y no trabaja para generar bienestar ciudadano. Lucila debe sincerarse y crear su propia fuerza política. En el MPN no aporta nada, no suma y no construye”.

LEÉ MÁS

Crexell: "Gutiérrez es un retroceso en la política y en la administración"