Silva: "Entrenaba a muchos que ahora juegan conmigo"

“Estábamos todos ansiosos esperando a que llegara al gol 100 en el equipo. No se pudo dar en la final del torneo Federal C con Argentinos, pero lo esperamos y se dio el fin de semana”, contó el emblema que nunca vistió otros colores más que los del Dino.

“Arranqué a los diez años en la escuelita y llegué hasta primera haciendo las formativas. Debuté a los 15 años y tengo 33, así que imaginate lo que significó para mí”, destacó.

El extenso recorrido del atacante le regaló momentos especiales. “Entrené a muchos que ahora juegan conmigo en primera, porque colaboré en el club. Es algo muy lindo porque los conocés desde chicos. Así me pasa con Seba Jeldres, que estuvo desde chiquito también y de ahí lo conozco”, contó el goleador del Dino.

Esta es quizás una de las claves en la delantera de Maro, la conexión Jeldres-Silva. Al respecto, el goleador sostuvo: “Nos entendemos muy bien porque llevamos mucho tiempo jugando juntos. No necesito mirarlo y ya sé dónde se va a ubicar en la cancha, no es algo que se consiga fácil”.

Una asociación en el ataque que le trajo el recuerdo de otro ex referente del club, Mario Barros. “Me pasa algo similar a lo que me pasaba con Mario, si bien jugabámos al revés, con él yo jugaba por afuera y ahora me paro más de delantero de área”, rememoró.

No se duermen

Maro ya está clasificado al Federal Regional Amateur del año que viene y aún así no se duermen en el torneo local. “Queremos salir campeones, el año pasado estuvimos cerca y se nos escapó por tres puntos”, afirmó con ganas de revancha.