Simularon ser policías, entraron a una vivienda y robaron una moto

Castillo alertó a los vecinos para que tengan cuidado ante la posibilidad de que la modalidad se extienda.

"Si alguien golpea la puerta diciendo que son efectivos policiales y se observan que no están con su uniforme, o si no se identifican con la credencial, o si están en un móvil que no está identificable, deben ponerse en contacto en forma inmediata con el 101", informó el agente.

LEÉ MÁS

Atacaron a un chofer de la línea 14 que hizo bajar a jóvenes borrachos

Borracho, quiso cruzar el puente en moto, lo atraparon y se volvió caminando a Cipolletti