Sin acuerdo con ATE: mañana no hay clases en Neuquén

El conflicto estaba casi arreglado, pero a último momento se distorsionó por un tema administrativo, en la firma de acta, algo crucial para el gremio. Según indicó, cuando fueron a firmar el acta definitiva el Ministerio de Hacienda no quiso hacerlo.

“Ayer se reunieron y parece que saldaron su diferencia, nunca pasó que te hagan una propuesta y después ellos no la acepten, si la propuesta era de ellos”, indicó el sindicalista estatal esta mañana.

No queda muy claro para ATE por qué Gobierno no firma de una vez, si ya la dirigencia de ISSN estaba de acuerdo en encuadrar a su personal por la tarea que realiza. Además, indicó, el encuadramiento no tiene un impacto en la masa salarial. "Se mantiene la misma pauta, no se sale de los carriles normales", afirmó.