Sin códigos: atacó borracho a su padre con un cuchillo

La víctima le había sacado las llaves del auto para que no manejara.

Cutral Co

Cutral co.- Llegó borracho a su casa del barrio Nehuen Che, en Cutral Co, discutió con su padre y en cuanto este le sacó las llaves para que no condujera en ese estado, lo golpeó salvajemente y lo hirió en una mano con un cuchillo. El agresor fue detenido por la Policía, alertada por la propia víctima.