¿Sin Fideo y con más Huevo el miércoles?

¿Que ocurrió? El crack del PSG se movió con los suplentes en lugar de hacer trabajos más livianos con los que actuaron de titulares ante Colombia. Quizás se trate de una señal de cara al trascendental partido del miércoles a las 21:30 contra Paraguay, aunque al mismo tiempo es relativo, debido a que la exigencia a la que fue sometido Angelito en el debut fue menor a la del resto.

Entonces, esa también puede haber sido la razón por la que ayer se lo vio junto a los suplentes, en el entrenamiento realizado en Salvador de Bahía, antes de emprender el viaje a Belo Horizonte, sede del segundo compromiso que asumirá el seleccionado nacional por el grupo B de la Copa América, que ayer recibió una buena noticia (ver aparte Paraguay-Qatar).

Lo cierto es que Di María no tiene un lugar asegurado para enfrentarse a los guaraníes, y el entrenador Lionel Scaloni ya demostró que no le tiembla el pulso a la hora de sacarlo si no lo nota bien.

¿La chance del Huevo?

Ante Colombia el que ingresó en lugar del futbolista surgido en Rosario Central fue Rodrigo De Paul, que por ende sería la primera opción.

Pero tampoco se descarta que se abra una oportunidad para el zapalino Marcos Acuña, quien incluso dejó buena imagen en el amistoso despedida en San Juan.

En esta misma página, el periodista de TNT Sports, Hernán Castillo, que cubre el certamen para ese canal, se muestra a favor de la posible titularidad del volante del Sporting Lisboa de Portugal, que lejos está de resultar descabellada.

Se sabe que Scaloni considera al zapalino en dos posiciones de la franja izquierda: en la defensa y en el medio.

En esta última función es donde juega habitualmente Acuña y más rinde, por lo que sería redondo si ante el flojo momento de Di María el DT confía en él.

¿Se viene un equipo con más Huevo? En las próximas horas se verá y por lo pronto anoche los periodistas que cubren al equipo en Brasil hablaban de que se vienen dos variantes...

Mientas tanto, la delegación viajó ayer rumbo a Belo Horizonte, en el centro del vecino país, donde intentará recuperarse del traspié inicial para encarrilar su clasificación a los cuartos de final.

--> Musso, el que lo “iba a ver por tele”, ya entrenó con la selección

La selección Argentina dio vuelta la página después de la derrota frente a Colombia en el debut de la Copa América de Brasil y una de las novedades en la jornada de ayer fue la presencia en el entrenamiento de Juan Musso.

El arquero fue llamado de urgencia por la lesión en la rodilla de Esteban Andrada y ayer llegó a Brasil para unirse al plantel conducido por Lionel Scaloni.

Cabe recordar que el sábado, al arribar al búnker albiceleste, el ex arquero de Racing indicó: “Lo iba a ver por la tele, con amigos, en familia, y ahora me toca estar ahí. Esta vez fue la lesión del Flaco (Andrada) que me trajo hasta acá. Voy a dar una mano desde donde me toque, como siempre, para tratar de ayudar a la Selección”. Linda historia.