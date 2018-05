“’Es verdad que lloré. No me hallaba, no me sentía cómoda porque no estaba hablando, tengo derecho a opinar y a hablar. No sabía cómo encarar el rol de panelista. Soy bastante sentimental’’, reveló Sol.

Por otro lado, comentó que sus compañeras siempre hacen comentarios de sus vacaciones en Miami: “‘Ellas se van de vacaciones a Miami y yo no conozco. Son boludeces, pero somos todos iguales, no importa de dónde sos, si te vas de vacaciones a Miami o a San Clemente”.

