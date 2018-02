Sol Pérez estalló en furia porque la trataron de "gato" en televisión

Es que en el programa conducido por Guido Martínez y Fernando Molinero repasan los posteos de los famosos en las redes y cuando comentaron uno de "la chica del clima" en el que mostraban su casa, uno de los periodistas comentó: "Que bien le va en la obra para tener esa casa. ¿Cómo se llama la obra?", a lo que su compañero le respondió: "Las aventuras de Chatrán", película que trata sobre la vida de un gato.

Molesta por sus dichos, la "sobri de Pérez" escribió en su Twitter, arrobando a los anfitriones del programa: "Tratando de gato a una mujer. La libertad de una mujer no tiene que ser etiquetada de ninguna forma. Si mañana quiero salir desnuda eso no me va a hacer más o menos mujer, no por eso una mina es gato".

Embed @todonoticias @GuidoMtz @negritomolinero tratando de gato a una mujer la libertad de una mujer no tiene que ser etiquetada de ninguna forma. Si mañana quiero salir desnuda eso no me va a hacer más o menos mujer, no por eso una mina es gato. pic.twitter.com/g0jgXSCAvm — Maria Sol Perez (@SolPerez) 2 de febrero de 2018

Algunos rumores detallaban que Sol estaba dispuesta a iniciarle acciones legales a los periodistas, e incluso al canal, si no se retractaban de sus dichos, pero ella lo desmintió completamente en una nota con Primicias Ya. " Es mentira, ni siquiera estoy enojada. Sí me molestó el comentario y puse en Twitter el video donde ellos lo decían", relató.

Pese a ello, Pérez contó que Martínez y Molinero se disculparon y que todo quedó en buenos términos.

