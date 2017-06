Sol Pérez incendió la pista

Con 22 puntos obtenidos, Sol Pérez se convirtió en una de las máximas figuras del “Bailando 2017”, luego de hacer su debut el martes junto a Fernando Bertona. La chica del clima de TyC Sports incendió la pista a pura sensualidad y movimientos que dejaron apreciar su estupenda figura. Luego de su performance, fue elogiada por todo el jurado: “Sol, tenés algo de vedette que llama la atención y eso me gusta”, fue la devolución de Ángel De Brito, mientras que Moria le dijo que la iba “a romper”. “Me lo dejaste chico a Bertona. No esperaba ver algo tan contundente”, fue el elogio de la diva. Polino no salió de su asombro y agregó: “Sos canchera”.