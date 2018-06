Sol Pérez tuvo que pedirle disculpas a Pampita

¿Hubo roces?

Luego, la ex participante del “Bailando” despejó rumores de una fuerte pelea con Pampita que se habría dado detrás de cámara. “Es verdad que hablamos de que no está bueno que pase eso al aire. Pero en el momento fue lo que me salió. Cuando dije eso, ni siquiera lo estaba diciendo por Caro, todos saben que atrás hay gente pidiendo que cerremos el tema. La producción es 10 puntos, la televisión es así. La que no entiende, de última, soy yo. Creo que estuve mal, no lo tendría que haber hecho”, dijo Sol.

Al ser consultada sobre las demás panelistas, omitió hacer comentarios sobre Barbie Simons y Angie Balbiani, aunque aseguró que saluda “a todo el mundo”, y remarcó: “Con Pampita está todo bien”.

Honesta: “Tengo carácter jodido y no puedo disimular cuando algo no me gusta”, afirmó Sol.