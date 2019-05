Sosa volvió y se puso la 10 en el fútbol de ascenso de Brasil

Nova Cidade, también de Río de Janeiro, fue el primer rival del conjunto que lució de blanco y terminó goleando 3 a 0 como visitante.

Feliz por su vuelta, el talentoso jugador patagónico resaltó la victoria y lo bien que se sintió desde el arranque. “Jugamos muy bien en una cancha difícil, porque era muy chica y estaba en muy malas condiciones”, describió. “Es lindo comenzar con el pie derecho cuando llegás a un club nuevo”, resaltó.

“Pude ser protagonista. No me quedó ninguna para definirla yo, pero me sentí muy bien”. Matías Sosa. El neuquino que juega de 10 en Brasil.

Se destacó

Días antes del estreno fue uno de los invitados especiales por la cadena Fox para jugar junto a leyendas brasileras del fútbol en el estudio. Rápidamente captó el interés de la prensa y lo que haga de ahora en más seguramente tendrá mucha repercusión.

El principal objetivo de su equipo es el ascenso para pasar a jugar con los grandes del país. El certamen de ascenso cuenta con 9 instituciones y se juega a dos ruedas de todos contra todos.

América es de los más populares y aspira al ascenso para volver a enfrentarse con los más grandes del país que en pocas semanas organiza la Copa América.