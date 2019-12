Sospechó del taxista que la llevaba y desapareció

Periódico Excélsior on Twitter ⚠ A casi 14 horas de haber sido reportada como desaparecida la joven Karen Espíndola llega a su casa. https://t.co/nKwdi4DjhJ pic.twitter.com/KHoyijlMgQ — Periódico Excélsior (@Excelsior) December 4, 2019

Daniel, hermano de la joven y quien ayer a la madrugada difundió a través de las redes sociales información sobre la situación, confirmó que Karen ya estaba en su hogar: “Muchas gracias por todo el apoyo, Karen Espíndola, mi hermana, ya está en casa. No llegó en las mejores condiciones pero seguirán las investigaciones. En verdad no le deseo este sentimiento a nadie (sic)”. No dio más detalles al respecto. De la misma manera, Miguel Ángel Espíndola, padre de la joven, de 26 años y madre de tres niños, contó en entrevista con Foro TV que Karen llegó a su vivienda ayer por la mañana a bordo de un taxi, pero que se encuentra en shock.

Se temió lo peor

El martes, poco antes de las 21, Karen abordó un taxi frente al metro General Anaya sobre la calle Tlalpan en la delegación Gustavo A. Madero, en la capital mexicana. Se dirigía a Taxqueña, pero a pocos minutos de haber abordado el vehículo, le envió un mensaje de alerta a su mamá sobre el chofer: “Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero”, escribió. Después de eso, no se tuvo comunicación con ella.

Pasaron horas y la joven nunca llegó a su casa, por lo que sus familiares dieron aviso a las autoridades y difundieron la información a través de las redes sociales. “Mi hermana está perdida, venía sobre Tlalpan, por el metro General Anaya, ahí abordó un taxi y al rededor de las 9 p.m. fue su último mensaje, diciendo que el taxista se veía sospechoso. No le entran las llamadas ni los whats (sic)”, escribió Daniel Espíndola en sus redes sociales, junto a una foto para saber si alguien la había visto.

También mostró una captura de pantalla sobre la última conversación que Karen tuvo con su madre y una imagen sobre cómo iba vestida, para que pudieran identificarla en caso de verla.

Debido al aviso, el hashtag #TeBuscamosKaren se hizo viral en Twitter. Cientos de personas les exigieron a las autoridades de la Ciudad de México que buscaran a la joven hasta encontrarla, por lo que las dependencias de seguridad, Claudia Sheinbaum y Ulises Lara, vocero de la PGJ CDMX, publicaron en redes sociales que atenderían el caso de cerca y con la mayor velocidad posible.

Finalmente, la mujer apareció. En las próximas horas se confirmará si sufrió algún tipo de abuso durante esas horas tan temidas.

