Natalia Pérez Pertino

policiales@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- “Él (Soto) me dijo que me iba a desfigurar para que nadie nunca más me mire y me pegó un martillazo. Caí de rodillas y se me puso todo en blanco. Luego me vi toda ensangrentada y pegué un grito. Cuando salí, él se abalanzó hacia la persona que falleció. No vi si lo agredió, pero se le fue encima”, declaró Marité (32) delante de un tribunal en el juicio contra su ex pareja Víctor Soto (36), por el homicidio de José Moscoso (60) y las graves heridas que sufrió ella.