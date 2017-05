Stolbizer cruzó a Carrió y pidió que diga lo que sabe

Buenos aires.- La diputada nacional Margarita Stolbizer sostuvo que su par de la Coalición Cívica Elisa Carrió “debería presentarse ante un fiscal”, en relación con sus afirmaciones acerca de que “todos, sin exclusiones, quieren proteger” al ex ministro de Planificación, Julio de Vido. “Carrió debería presentarse y decir las cosas que sabe porque, si no, afecta la credibilidad de la Justicia y del Gobierno”, señaló la diputada del GEN. “Yo no tengo elementos para decir que el Gobierno encubre, por eso no lo veo responsable”, agregó Stolbizer.