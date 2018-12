Su ex pareja la atacó a ladrillazos y piñas en la calle

La mujer relató que su ex empezó a insultarla y como ella no le prestó atención, le arrojó un ladrillo. “El primero que me largó de frente lo pude esquivar, pero cuando me di vuelta para salir corriendo fue que me largó el segundo ladrillazo, que me dio en la nuca”, expresó.

“Venía caminando y de repente apareció detrás. Me empezó a insultar y me golpeó con un ladrillo. Uno lo esquivé, el otro me dio en la nuca. Desde que nos separamos que tiene una prohibición de acercamiento, que no cumplió”, dijo Margarita, víctima de violencia de género por su ex pareja

Tras ello, el hombre comenzó pegarle golpes de puño en la cara, donde también la rasguñó.

Gracias a los gritos de su compañera, algunas personas salieron de sus casas y fue así como el agresor se escapó del lugar rápidamente.

Margarita explicó que ellos se separaron en julio cuando él se violentó e incluso la amenazó de muerte tanto a ella como a uno de los hijos que tienen en común, a quienes también golpeaba. Desde ese momento, le impusieron una restricción de acercamiento.

Ahora, la víctima de violencia de género cuenta con el acompañamiento del Consejo de la Mujer de Plaza Huincul y de una consigna policial en su casa, pero Margarita teme por su vida porque la medida cautelar no es para siempre.

