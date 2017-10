Su hija no le avisó que se iba a casar y se suicidó

Se trata del caso de Ayhan Uzun, de la ciudad de Kayseri, en el centro de Turquía, a quien pudo observarse hablándole a la cámara y largando una enorme cantidad de críticas hacia su familia, especialmente a su hija, antes de ponerse la pistola en la cabeza y dispararse.

El hombre de 54 años apretó el gatillo luego de contar hasta tres y después de decir su último pensamiento: “Adiós, me voy, cuiden bien de ustedes mismos”. Tras gatillar, Uzun inmediatamente se derrumbó y luego comenzaron las conjeturas que apuntaron directo a su hija y a la decisión de casarse sin avisarle.

“Estoy transmitiendo en vivo esta noche y es mi voluntad, no quiero a los que me ponen en esta posición que asistan a mi funeral”, intentó dejar claro, en referencia a su hija. En ese video reveló que se enteró del casamiento de su hija sólo con una llamada telefónica y sin más avisos. “En el día más feliz de mi hija, nunca me dijeron que vaya a disfrutar con ella. Y nadie preguntó por mí, nadie me trató como un hombre. Mi suegro tomó mi lugar y, sin tener ningún derecho, aprobó la boda de mi hija”, soltó su depresión el hombre. Y siguió con su discurso: “Nadie dijo que ‘padre de esta mujer está vivo’. Igualmente, hubiera esperado que mi hija y mi familia fuesen los que me dijeran ‘ven y quédate con nosotros’”.

En su relato, Uzun reveló que fue su esposa quien lo llamó y le contó de la novedad. Y que cuando él le reprochó por qué no le había dicho antes, ella le contestó: “No podemos hacerte una visita personal”. Antes de decidir suicidarse, el hombre dijo que no quería que alguien pasara por lo que él estaba pasando. “Tal vez ustedes llamen a esto un espectáculo pero no lo es. Voy a poner fin a mi vida con el arma que tengo en mis manos”. Para ese momento, ya era tarde para todo. Y, al final, se disparó.

Entre tantas cosas que dijo en su transmisión antes de matarse, indicó como su última voluntad que su familia no fuera a su sepelio, en especial su hija.

No alcanzó a ver los mensajes

Durante su discurso transmitido en vivo, y a medida que todos los que lo estaban viendo caían en la cuenta de que se iba a suicidar, amigos y también familiares del hombre comenzaron a enviarle comentarios de ánimo y le rogaban que no se quitara la vida. Sin embargo, Uzun no logró advertir esto y terminó cumpliendo con su amenaza. Para cuando su familia llegó a la casa, era demasiado tarde: ya estaba muerto. La Policía inició una investigación y el cuerpo de Uzun fue llevado a una morgue para una autopsia.