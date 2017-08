Suar le dijo mentirosa

“Es totalmente falso. Ara trabajó los últimos años en Pol-Ka y muy bien”, sentenció el actor, sin querer meterse demasiado en la polémica y recordando que su ex fue protagonista de Guapas (2014) y Los ricos no piden permiso (2016), dos de sus producciones.

Sin embargo, quien no se calló absolutamente nada fue Siciliani, quien siendo irónica expresó: “Yo tengo la culpa”, haciendo referencia a que fue ella quien comenzó con esta guerra hablando mal de Mazzei, y en medio de un show de gestos y caras, la también bailarina remató: “Me preguntaron algo que no era personal, era acerca de la vida profesional y yo contesté. Yo soy así, no sé manejarme como una mediática”.

Siguiendo con el ninguneo a Araceli, Griselda agregó: “Somos familia con Adri, siempre lo vamos a hacer. Mi relación con Adrián es hermosa. Hablamos todo el tiempo”.

Por último, manifestó que está “todo bien” con Araceli: “No me enoja ni me parece mal lo que dijo”.

Respuesta tuitera

Sin quedar en el papel de “mujer despechada”, Araceli utilizó su Twitter para hacer un nuevo descargo, aclarando que ninguna de las personas que integran su familia (haciendo referencia a Mazzei) tienen algo que aclarar.

“Acá todo empezó desde un lugar que está fuera de la órbita de vida! Mis hijos y familia es lo que más cuide en años! No tengo que explicar!. Nosotros tenemos claro todo. Los que no tienen claro nada son ustedes. Obvio que responderemos porque no hay nada que esconder!”, fue el mensaje de la actriz. ¿Terminará de una vez por todas esta guerra?.