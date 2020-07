Sudán prohíbe la ley de mutilación genital femenina

Otro punto que se modifica es la ley sobre alcohol, aunque el efecto es parcial. Por lo pronto, a los no musulmanes ahora se les permite consumir alcohol en privado, pero para los que profesan la religión musulmana, en cambio, la prohibición sigue vigente. Incluso, si los no musulmanes son sorprendidos tomando alcohol en privado pero en compañía de musulmanes, podrían ser castigados, aplicándoles la “nueva ley”. En Sudán, los no musulmanes son el 3% de la población.

“Estamos ansiosos por demoler cualquier tipo de discriminación y avanzar hacia la igualdad de ciudadanía y una transformación democrática”, dijo Abdulbari.