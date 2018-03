Sufrió dos acosos en sólo cinco minutos y lo filmó

“Una joven se presentó el martes ante la Fiscalía 11 con la foto de un hombre e indicó que se lo cruzó por la calle a las 7 de la mañana y que el sujeto le dijo obscenidades y la amenazó con violarla”, informó a la agencia de noticias Télam una fuente judicial. La denunciante reconoció a su agresor gracias al video que filmó Garay, que el lunes 19 se metió en el subte para refugiarse de un motociclista que la había manoseado en la calle y, lejos de encontrar paz, se topó en los andenes con un hombre que no bien la vio sacó su pene y se empezó a tocar.

“Fue unos segundos, me tocó mientras se reía y se fue en la moto. Ahí me metí en el subte”, dijo Débora. El relato del primer episodio en la calle contado por la víctima.

En su cuenta de Facebook, la joven publicó videos y fotos que tomó del episodio, junto a un texto en el que detallaba lo ocurrido. Según contó Garay, el 19 a eso de las 23 caminaba por la calle Austria en dirección a la Avenida Santa Fe cuando un hombre en una moto se subió a la vereda, la arrinconó y la manoseó. “Fue unos segundos: me tocó mientras se reía y se fue”, explicó la joven. “Fue horrible, no había nadie en esa cuadra. Después se subió a la moto y se fue riéndose. Yo estaba muy nerviosa, comencé a llorar de la impotencia y la llamé a mi hermana. Decidí ir a tomarme el subte en la estación Agüero (línea D)”. Además, Garay, que dijo que no vio “ni el color de la moto ni de qué local era el delivery” que abusó de ella primero, anunció que denunciará el hecho en la justicia: “Ya me asesoré con un abogado y me dijo que denunciara. No pensaba hacerlo porque esto pasa todos los días, lamentablemente”.

“En el otro andén había un tipo que me vio y empezó a masturbarse. Lo filmé para denunciarlo”, dijo Débora. En minutos vivió otro lamentable momento.

Según relató, después ingresó en la estación Agüero para refugiarse y volver más rápido a su casa. Y cuando bajó a los andenes se encontró con el otro hombre. “Mi hermana me dijo que el subte a esta hora quizás era peligroso porque no había nadie pero yo bajé igual. En el andén de enfrente había un tipo sentado con anteojos negros que, cuando me vio, comenzó a masturbarse”, contó.

Todavía en shock, la joven sacó el celular y comenzó a fotografiarlo y filmarlo con el objetivo de que el hombre se detenga, a lo que él respondió exhibiéndole más aún los genitales, de acuerdo a su relato. “Tardé más de una semana en subir las imágenes a las redes, y generó mucha repercusión. Ojalá sirva para que se tomen medidas de seguridad y otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo”, sostuvo.

Las fuentes consultadas informaron a Télam que si bien Débora no presentó aún una denuncia formal sobre lo ocurrido a pesar de que manifestó que lo hará, la Fiscalía 9 inició una investigación de oficio a partir de la difusión del video. Es por eso que las autoridades policiales buscan dar con el sujeto del subte.