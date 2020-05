"Súper" caliente: el debate por la localía de la selección llegó a la región

El lunes, en el día del aniversario 80 de La Bombonera y horas antes de los 84 del Monumental (este martes), el DT albiceleste admitió que le gusta más que el representativo nacional actúe en el templo xeneize. Su confesión no pasó inadvertida en ningún lado y la polémica llegó a la región. Por ello, LM Neuquén, fiel a su estilo, consultó seis opiniones claves de personajes famosos ligados al elenco azul y oro y a la banda roja.

Super picante

“Pienso igual que Scaloni. Jugar en La Bombonera te da un plus, por la gente más que nada que la tenés encima, se siente mucho más. La cancha de River no es así. Viví las dos canchas como jugador e hincha y La Bombonera es mucho mejor y más linda, pero es una opinión personal”. ¿Quién lo dijo? El defensor Leandro Marín, el único neuquino que se puso la de Boca.

Recogió el guante un ex jugador de la zona que estuvo en el Millo: Pablo Parra. “Por historia, la Selección siempre jugó en el Monumental y la historia la hizo ahí. Por capacidad y por lo que representa, el Monumental merece que la Selección no se vaya. Y aparte porque es River (risas)”, expuso su fundamento el Chala, ídolo de Cipolletti si los hay.

Piloto de TC y actual concejal, Camilo Echevarría tiene debilidad por Boca. Con cautela, se limitó a señalar: “Sería un placer que la selección juegue en la cancha de Boca, un honor”.

Mucho menos diplomático se mostró el periodista Tino Dolce. “La FIFA no permite estadios a medio construir así que en La Bombonera no se puede jugar... (risas propias por la chicana). Hablando en serio, prefiero el Monumental, considero que está muchas veces por encima de La Bombonera, no solo estéticamente sino en capacidad y otros aspectos. Respeto lo que dijo Scaloni pero me parece que se está equivocando, se le está ‘escapando la tortuga”, cuestionó con su piel de gallina.

Por si faltaba algo, también se metieron en la sana y ardiente discusión los presidentes de las dos filiales locales más significativas. “La gente de Boca lo tomó bárbaro a lo que dijo Scaloni. Nos gusta que la Selección juegue en casa. Se siente el aliento, es un jugador más y si las cosas no se dan, sigue apoyando. El otro día Messi reiteró que en La Bombonera no lo insultaron y en otras canchas, sí... Si los jugadores se acostumbran a jugar en el templo, no van a querer salir más. Aunque sea que alternen los estadios”, pidió Mario Lafitte, titular de Neuquén Azul y Oro con pase de factura al eterno rival incluido.

Y, obvio, hubo respuesta de la otra banda. Pablo Pérez, presidente de la Flial 7 de Octubre de River, retrucó filoso: “Scaloni tiene que sumar puntos con Tapia y por eso sale a decir eso. A mí nadie me saca de la cabeza lo de la ‘AFA bostera’... No es momento de salir a decirlo, debe resolverlo la AFA. Lo hace para venderse un poco. Todo depende de los sponsors, es un negocio el fútbol”. Superpolémica en la región por la selección.

Rumores de trueque por Villa y la vuelta de Vangioni

Mientras tanto, hubo noticias en ambos clubes respecto a posibles traspasos. Tras su denuncia por violencia de género, que aún sigue siendo investigada por la Justicia, Boca tiene decidido negociar a Sebastián Villa. Ahora, el Xolos de Tijuana volvió a demostrar interés en el jugador, y podría involucrarse a un ex futbolista del Xeneize: Edwin Cardona.

En México accederían a dejar partir sin problemas al enganche, quien estuvo muy cerca de regresar al club de la Ribera en el último mercado de pases. Aunque trascendió la idea de un trueque, la idea de la CD encabezada por Jorge Ameal es desprenderse del extremo colombiano sólo si es por venta.

Por el lado de River, Monterrey decidió no renovarle su contrato a Leonel Vangioni y ahora el Piri tiene el pase en su poder. A los 33 años, y tras tres temporadas como titular en Rayados, con presencia en el Mundial de Clubes incluida, el lateral izquierdo podría sentarse a negociar su retorno al Millonario solamente por el costo de su contrato.

Una posibilidad que siempre despierta ilusión en los fanáticos del equipo de Núñez. ¿Se dará al fin?

