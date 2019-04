Superpolémica por la propuesta de estadio conjunto para River y Boca

“Le dije a Macri: ‘¿Qué pasa si hacemos el estadio de River y Boca acá?’ No me dijo que no... No sé si los dirigentes de Boca van a aceptar. Creo que les va a costar más a ellos que nosotros, porque para venirse de La Boca a este sector hay todo un tema de pertenencia que yo comprendería”, tiró, chicana mediante, la máxima autoridad de la entidad de Núñez.

La respuesta no se hizo esperar y, como presumía D’Onofrio, enseguida desde la vereda de enfrente le bajaron el pulgar de manera contundente. “Nosotros descartamos cualquier posibilidad de hacer algo con otro equipo”, afirmó el secretario general xeneize, Christian Gribaudo.

"Para nosotros no hay ninguna chance de compartir el estadio. Lo que estamos haciendo es resolver el inconveniente que tenemos con la capacidad de la Bombonera”, expuso la problemática de Boca tomando distancia de lo expresado por D’Onofrio.

En medio del revuelo que armaron sus dichos, D’Onofrio volvió a tomar contacto con la prensa y aclaró que en verdad “fue el presidente Macri” el que realizó la particular propuesta.

Al contar intimidades de su reciente reunión con Macri, reveló: “En un momento el presidente me sorprendió y me dijo: “Cuando yo era presidente de Boca, le propuse a Aguilar hacer un estadio en conjunto y me dijo que no, ¿usted estaría interesado?'. Me desafió. 'Sí, yo sí. No sé si los socios de River van a querer, le respondí’. Fue al revés. Macri nos ofreció hacer un estadio en conjunto con Boca", sentenció.

Y le puso paños fríos a la situación: “¿Saben lo que falta para que pase algo así? No es momento todavía, porque en Argentina es imposible hacer una inversión de esa manera, y además va a ser una decisión de los socios”, señaló.

No se calló la Boca y discutió con un hincha

Pese a que el presidente de River buscó salirse de la polémica, se mostró molesto con la reacción de la dirigencia boquense. “Cada vez que digo algo recibo una réplica. Están en período de elecciones y seguimos dándole votos parece. Lo entiendo, hay que trabajar para ganar una elección”, disparó.

¿Por qué en Argentina tenemos este complejo? Acá cada uno tiene que tener su estadio propio, es muy costoso mantenerlo o hacerlo nuevo. Es lindo, pero hay que sentarse a analizar la otra posibilidad", afirmó D’Onofrio.

Al presidente de River la cuestión lo incómoda, tanto que se vivió un momento tenso en Santiago: un hincha cantaba para que no se venda el Monumental y tuvo un fuerte cruce con D'Onofrio. “No parecés de River, debés ser de Boca”, le dijo el máximo directivo y se marchó molesto. Un lío Monumental.