Susana sorprende a Cristina Kirchner

Susana Giménez siempre manifestó su apoyo al ex presidente Mauricio Macri. Y en varias ocasiones ha criticado públicamente a Cristina Fernández de Kirchner . Pero esta vez la diva sorprendió a todos sus seguidores de Twitter. Ángel de Brito fue quien detectó que la diva empezó a seguir a Cristina en la red social: “Susana Giménez comenzó a seguir a Cristina Kirchner #BuenViernes”, escribió el conductor de Los ángeles de la mañana junto a las capturas de pantalla que confirmaban sus palabras. Tras esa noticia, Su fue cuestionada por los usuarios de la red social por haber traicionado sus principios ideológicos.

“Tienen valores muy diferentes. Una está con el pueblo y la otra se lleva la plata al Uruguay”, “La sigue porque cuando se de cuenta quién asumió en Uruguay no le va a quedar otra que irse corriendo a su país”, “Me ofende que la mujerzuela siga a nuestra líder después de haberla ofendido con su boca de letrina”, fueron algunos de los picantes comentarios que dejaron los usuarios de la red del pajarito.

Otros opinaron que la conductora le pifió a su móvil. “Se equivocó al tocar (cómo le suele pasar) o la han hackeado. Nunca perdería tiempo siguiendo a CFK”, “Es despistada, mando un dedazo sin darse cuenta”, “La fue a Stalkear y la empezó a seguir sin darse cuenta”, decían algunos de los mensajes, que fueron acompañados por emojis riéndose.

Postura

Una de las declaraciones más duras de Susana sobre la ex presidenta tuvo lugar en el año 2017, cuando explicó por qué no entrevistaría a Kirchner en medio de los rumores sobre una posible visita de Cristina a su programa: “De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK, sería como traicionar mis principios y mis ideas”.

Al año siguiente, la conductora volvió a apuntar fuerte contra la política: “Una persona que tiene 17 causas penales no puede ser presidenta ni de un club de rugby”.

La diva sigue teniendo actitudes de mostrarse en contra de todo aquel que se asocia con Cristina y quedó claro con su mudanza a Uruguay apenas comenzó el aislamiento social obligatorio.