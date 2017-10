Por eso, el CPE suspendió el dictado de clases en todos los turnos y modalidad de los distritos N°2 de Cutral Co, N° 6 de Centenario y N° 7 de Loncopué, mientras dispuso que no haya actividad en el turno tarde en la zona de Confluencia y Aluminé.

Así en Neuquén capital, Plottier, Centenario y Senillosa no habrá clases en el turno tarde en todos lo niveles y modalidades. Las EPET 14 y 8 de la ciudad no abrieron durante la mañana.

En el resto de los distritos la actividad para el turno mañana y tarde se mantiene normal y se irá evaluando la situación de los vientos para resolver si habrá modificaciones. Se espera que las primeras ráfagas fuertes comiencen cerca de las 10 de la mañana.

En la UNCo se decretó asueto administrativo y académico en todas las sedes de Río Negro y Neuquén.

El comunicado del Consejo Provincial de Educación

COMUNICADO N° 06 – Miércoles 04 de octubre de 2017 – 11.00 horas

El Gobierno de la Provincia, ante la advertencia de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) sobre vientos intensos, lluvias y nevadas para el territorio neuquino, continúa monitoreando y evaluando las medidas a tomar ante la situación que se presenta en cada punto de la provincia, coordinando acciones con las Defensas Civiles municipales.

Se confirma que:

- Para la jornada de hoy miércoles en el Alto Valle (Neuquén, Plottier, Senillosa, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar), se espera la mayor intensidad de vientos cerca del mediodía y tarde, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

- Para la zona Centro y Norte, las localidades de Las Lajas, Mariano Moreno, Bajada del Agrio, Loncopué, Buta Ranquil y Chos Malal; se presentan vientos constantes con ráfagas intensas durante horas de la mañana y tarde, con mejoramientos temporarios.

- En cordillera se mantienen los períodos de lluvia y nieve en montaña (zona oeste de la provincia) con mejoramientos temporarios.

En tanto que el Consejo Provincial de Educación (CPE) resolvió:

Distrito N° 1 y N° 8 de la ciudad de Neuquén: para el turno tarde se suspenden las actividades para todos los niveles y modalidades.

Distrito N°2 de Cutral Co: para el turno tarde se suspenden las actividades para todos los turnos y modalidades.

Distrito N° 3 de Zapala: turno tarde, actividades con normalidad.

Distrito N° 4 de Junín de los Andes y Distrito N° 9 de San Martin de los Andes: turno tarde, actividades con normalidad.

Distrito N° 5 de Chos Malal: turno tarde, actividades con normalidad; con excepción de las localidades de Buta Ranquil y Barrancas.

Distrito N° 6 de Centenario: para el turno tarde se suspenden las actividades en todos los turnos y modalidades.

Distrito N° 7 de Loncopue: para el turno tarde las actividades se suspenden en todos los turnos y modalidades.

Distrito N° 12 de Rincón de los Sauces: turno tarde actividades con normalidad

Distrito N° 11 de Alumine: para el turno tarde las actividades se suspenden en todos los turnos y modalidades.

Distrito N° 13 de Picún Leufú: turno tarde actividades con normalidad.

