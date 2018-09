Nicolás Tagliafico, capitán en la goleada por 3-0 a Guatemala del viernes, volverá a integrar la formación principal en reemplazo de Marcos “Huevo” Acuña, quien al parecer comenzará entre los relevos.

Otras de las variantes que dispuso Scaloni con respecto al primer entrenamiento en Nueva Jersey fueron los ingresos de Giovani Lo Celso y Gonzalo Martínez, también titulares en Los Ángeles, en lugar de Leandro Paredes y Franco Cervi, respectivamente.

Además, se ratificó que Mauro Icardi, de no mediar imprevistos, será titular en el estadio Metlife de Nueva Jersey. Y existe la duda sobre la situación de Paulo Dybala, a quien le disputa el puesto el de River, Exequiel Palacios.

Será el segundo ensayo de la selección nacional con Scaloni como técnico interino. El entrenador tiene dos dudas para esta noche. Será el segundo ensayo de la selección nacional con Scaloni como técnico interino. El entrenador tiene dos dudas para esta noche.

“El equipo será parecido al que venimos utilizando en las prácticas, tenemos un par de dudas, sobre todo por Ángel Correa, que tiene una molestia en la rodilla, y en el sector izquierdo sobre si juega Palacios o Dybala”, dijo Scaloni.

"La 10 es de Messi hasta que él diga si va a seguir o no. No tenemos la negativa y por eso tomé la decisión de que no la use nadie. En el futuro veremos”."La idea es armar un equipo para que, si algún día está adentro, se sienta cómodo. Mientras tanto, queremos formar un grupo de chicos que entienda lo que es jugar con esta camiseta”.Lionel Scaloni

El DT interino habló de Messi.

En las filas colombianas, una modificación forzosa será la entrada de Helibelton Palacios en el lateral derecho por Santiago Arias, lesionado en el partido con Venezuela.

Otras variantes podrían tener razones tácticas o de observación de rendimientos, como las del delantero Luis Muriel por Carlos Bacca o la de Yimmi Chará por el mediocampista Juan Guillermo Cuadrado.

“Esperamos un partido muy parejo. En la mitad del campo va a ser muy trabado porque sabemos de la capacidad que tienen Battaglia y Paredes. Nosotros, independientemente del rival, vamos a tratar de mantener algunas cosas que intentamos hacer ante Venezuela”, manifestó Arturo Reyes, el técnico cafetero.

Scaloni no confirmó el equipo inicial. Las dudas están en la recuperación de Correa y entre Dybala y Palacios en ofensiva.

LEÉ MÁS

En el debut de Scaloni, la renovada Selección argentina goleó 3-0 a Guatemala

La foto de Messi que hace ilusionar sobre su futuro.

¿Cuánto cambió del Mundial al debut de Scaloni?