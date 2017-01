Tapada en deudas

En su debut en Mar del Plata, Mirtha Legrand invitó a su mesa a Beatriz Salamón, quien regresó a los medios tras conocerse que le ganó un millonario juicio (alrededor de 30 millones de pesos) a América, Cuatro Cabezas, Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin, por una cámara oculta del ciclo Punto Doc que le hicieron a su ex esposo Alberto Ferriols, en donde lo mostraban teniendo relaciones sexuales con una chica transexual.

“No crean que tengo la plata en el bolsillo, todos creen que soy millonaria y estoy tapada de deudas. Hemos ganado el juicio en primera instancia. Seguramente apelen y esto demore un año más”, explicó la ex vedette.

Pese a que quiso mostrarse fuerte y feliz, la actriz de la obra Extinguidas se quebró y dijo que el escándalo no sólo terminó con su matrimonio sino que también le imposibilitó adoptar un tercer hijo: “Esa cámara oculta fue innecesaria... me mostraron una inclinación sexual de mi marido que yo desconocía y me humillaron públicamente. No sólo destruyeron mi matrimonio y dejaron por segunda vez sin padre a mis hijas Noelia y Betina (ambas son adoptadas), sino que también me imposibilitaron poder adoptar un tercer hijo”.

“Fueron 12 años de mucho sufrimiento, discriminación y prohibiciones. Cuando ocurrió todo esto yo estaba en mi mejor momento. Encabezaba diferentes teatro de la calle Corrientes y conducía un programa de televisión. Cuando decidí iniciar el juicio, empezaron a caerse todos los contratos”, expresó Salomón, y apuntó directamente contra los conocidos periodistas Jorge Rial, Luis Ventura y Mario Pergolini: “He escuchado a productores decir que no me contrataban porque los había demandado”.

Por último, agradeció a José María Muscari por haberle permitido volver a ser parte del medio: “Estoy muy agradecida con Muscari porque fue el único que tuvo las pelotas de darme la oportunidad de volver a trabajar en primera”.

Tras el fallo

Internas entre los “perdedores”

En Tribunales, sostienen que entre América y Cuatro Cabezas está a punto de iniciarse una guerra: “La productora y el canal se van a sacar los ojos por la cláusula de indemnidad, que obliga a Cuatro Cabezas a dejar indemne a América”.