Telegram le da batalla a Whatsapp con dos novedades

La nueva opción silenciosa permite enviar mensajes cuando se sabe que los receptores están durmiendo, estudiando o en una reunión y no generar problemas. Para hacerlo solo hay que darle clic sobre la opción “enviar sin sonido” que aparecerá pulsando de manera prolongada sobre el botón de envío. La otra persona recibirá la notificación, pero no emitirá ningún sonido, incluso si no tiene activada la opción de “no molestar”.