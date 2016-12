Temporada baja, la opción para las vacaciones baratas

NEUQUÉN

El incremento en el costo de vida obligó a muchos habitantes de la zona a hacer ajustes, que también aparecen a la hora de tomarse vacaciones. Desde la Asociación de Agentes de Viajes y Turismo de Neuquén y Río Negro (AAVYT) aseguraron que, si bien aumentaron las reservas en relación con 2015, este año los turistas prefieren viajar en temporada baja para ahorrar.

“Hay gente que sólo puede viajar en enero y lo hace en enero, pero el que puede hacerlo en cualquier momento del año viaja en temporada baja por la gran diferencia de precios que hay entre la temporada alta y la baja”, remarcó Leonardo Sebastián, integrante de la comisión directiva de AAVYT, en declaraciones a LU5.

El agente aclaró que ya no son los turistas los que marcan la tendencia del mercado, sino que la demanda se amolda a las ofertas y es común que la planificación de un viaje se inicie a partir de la oferta de un aéreo publicada en internet. “Las compañías aéreas ofrecen grandes descuentos para temporada baja; hay muchas promociones”, comentó.

Sebastián aclaró que los turistas del Alto Valle eligen el Caribe como principal destino para sus vacaciones, ya que la mayoría de las reservas son a países como República Dominicana, México y Cuba. Allí, los viajeros optan por la combinación de playas paradisíacas con la infraestructura que brindan los grandes resorts con modalidad all inclusive, que les permiten acceder a comida y entretenimiento en el mismo hotel.

Una nueva tendencia para los neuquinos es la opción de visitar Brasil con la misma modalidad. Sebastián aclaró que los destinos más elegidos son los del norte de ese país, con localidades como Salvador de Bahía, Imbassai, Costa do Sauipe y Praia do Forte entre los principales atractivos.

Si bien antes era más común que los viajeros visitaran las localidades del sur de Brasil en posadas tradicionales, los viajeros de la zona se inclinan por los all inclusive del norte, mientras que en Buenos Aires se mantiene la tendencia anterior.

Ventajas

El agente aclaró que, al comparar precios, es más conveniente para una pareja veranear en Brasil que en la costa atlántica, a partir de la devaluación del real y la estabilidad de los precios brasileños. “Además, allá hay un clima más estable y te garantizás el sol para hacer playa”, apuntó.

Sin embargo, también hay muchos turistas que pasan sus vacaciones fronteras adentro, aunque Sebastián aclaró que por lo general son personas que viajan por su cuenta y no recurren tanto a las agencias de viajes. “A la costa atlántica la mayoría va por convenios con mutuales y a la cordillera sólo se acercan a pedir cabañas”, remarcó.

El destino nacional que más venden las agencias es Iguazú. “Tenemos llamados todo el tiempo y hay reservas constantes”, remarcó el agente.

La dura competencia de las agencias con internet

Leonardo Sebastián, directivo de la Asociación de Agentes de Viajes y Turismo de Neuquén y Río Negro (AAVYT), reconoció la competencia que ejercen las cada día más populares páginas de internet que ayudan a los turistas a comparar precios de vuelos, hoteles y alquileres de auto.

Sin embargo, aclaró que ellos notan un efecto rebote de los viajeros que tuvieron malas experiencias al contratar servicios en línea y vuelven a recurrir a las agencias de viajes para acceder al respaldo que estas ofrecen.

“Hace poco me crucé con unas personas que contrataron un hotel por internet pensando que salía un precio y cuando les van a cobrar les aclaran que el valor publicado no incluía el IVA; son experiencias que al pasajero no le gustan”, remarcó el agente.

En ese sentido, resaltó las ventajas que ofrecen las agencias de viajes, que permiten pagar con tarjeta de crédito o en varios pagos anticipados y hasta cobran en pesos las tarifas en dólares. De ese modo, los viajeros llegan a su destino con todos los gastos cubiertos.

Chile, el preferido para los neuquinos

Para los argentinos y, especialmente para los neuquinos, Chile se convirtió en una gran opción a la hora de planificar vacaciones dentro o fuera de la temporada de verano.

La proximidad con la provincia y las ventajas que ofrece el tipo de cambio hacen que muchos elijan cualquier destino trasandino a la hora de pasar unas buenas vacaciones y, de paso, realizar compras de electrónica y vestimenta, productos mucho más baratos que en la Argentina.

Además, es más fácil realizar cualquier reclamo personalmente que a través de un correo o un contacto por internet.