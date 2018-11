"Ya se acabó la paciencia, me piden hasta lo que no tengo. Tengo 73 años y no tengo nada que perder. Tiene todo en regla y no dejan laburar", le reclamó el amigo del hombre a los policías.

En el lugar trabajó personal policial y de Bomberos tratando de lograr el objetivo de que el hombre desista de su actitud, al igual que personal del hospital local.

Pasadas las 17, el hombre se descompensó y debió ser asistido por el personal médico, que lo trasladó hasta el nosocomio, en medio de un tenso clima por la delicada situación que se estaba viviendo.

