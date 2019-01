Esta mañana, por instrucción del fiscal Marcelo Jara, la Policía notificó a los vecinos la orden de desocupar el lugar -que se encuentra en estado de abandono aunque tiene dueño- y el plazo máximo que tienen para hacerlo son 24 horas. De no hacerlo antes de las 7 de la mañana de este domingo, podrían proceder a desalojar el lugar por la fuerza, según lo informado por el comisario Henry Leppe a LM Neuquén.

p03-intento-toma-los-hornitos.jpg

Los vecinos, por su parte, insisten en que no se irán del lugar y reiteran la necesidad de contar con una vivienda. "No vamos a aflojar, nos vamos a quedar ahí. Necesitamos ayuda realmente porque no tenemos donde ir", expresó Micaela, quien tiene dos hijas a su cargo.

La mujer denunció que se vivieron distintas situaciones de tensión con la Policía, ya que esta mañana una mujer se fue para comprar galletitas y, cuando volvió al lugar con su hija en brazos, la Policía la "empujó" para impedirle el paso.

Embed

LEÉ MÁS

50 familias protagonizan la primera toma del año

Más de 50 vecinos usurparon un terreno y reclaman una vivienda

Se le incendió su casa y vive hace un mes en carpa con sus cuatro hijos