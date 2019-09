"Bueno, mantengo la nota sin devolución", dijo Fidalgo. Y agregó: "Es porque ella dice que no entiende mis devoluciones. Lo que pasa es que ella fue a un programa donde hablaban del tamaño, formas, cómo la ponen, el tema básico era del sexo. Si vos tenés sólo eso en su cabeza, me parece fantástico", siguió.

"Si no entendés lo que yo te digo en las devoluciones, que acá dijiste que las entendías y estabas de acuerdo, listo te doy un menos 1, un 1 o te mantengo la nota. Me parece que tenés una gran carrera y todavía te falta un montón. Estaría bueno hablar menos y escuchar un poquito más", continuó.

Fue entonces que Morandi tomó la palabra: "Te tomo todo lo que decís. Lo que dije no fue en un programa sino que era Carolos en el bar, una sección de Martín Cirio y fue en un contexto entre amigos", dijo la neuquina.

"Yo, de cocorita, me subí a la moto y empecé a hablar, y dije que no me parecía la devolución en la que dijiste que te parecía aburrida. Pero en otras, me dijiste muchas cosas interesantes en las que te di la razón. No quiero quedar como una irrespetuosa. Estaba entre amigos, me fui de boca pero no hablé mal de vos como profesional", cerró, buscando conciliar una tregua.

Detrás uno de sus compañeros de STO gritaba frases con un megáfono.