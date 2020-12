Terrible cruce con Nicole por el aborto: "La mujer tiene que ser responsable al hacer cosas"

"No se trata de mi cuerpo, sino de otro ser humano. Esas decisiones se tienen que tomar antes. Lo clandestino no tiene que existir, hay que poner el foco en lo que hay que hacer para evitar esa previa que es responsabilidad de uno como adulto, como mujer a la hora de hacer cosas. Y después desde el Estado lo que es la educación y proveer a las mujeres métodos anticonceptivos y la educación para saber cómo usarlos y manejarnos para no tener que llegar a eso porque no es un tema de salud pública. Salud pública es un cáncer de mama que mueren muchísimas más mujeres por año y no tener un hijo en el vientre y decidir descartarlo", sostuvo Nicole.