Terrible: su ex amenazó con asesinarla esta semana

Belén y Sergio, chofer de colectivos en San Martín de los Andes, convivieron seis años y tuvieron una hija, que hoy tiene casi 3 años. Cansada de los insultos y de los golpes, un día tomó la decisión de separarse, pero él no lo aceptó. Hace un año cayó a su casa y vivió una experiencia terrible. “Yo agarré a mi bebé y él me pegó y me fracturó en tres la nariz. Salí a la calle y me ayudó un policía que logró detenerlo”, recordó Belén.

Por ese violento ataque, Sergio fue condenado a dos años en suspenso y se le impuso una restricción de acercamiento a 200 metros y de ejercer actos de perturbación que nunca cumplió.

“Supo adónde me había mudado, pasaba en el colectivo por el frente de mi casa. Un día me cruzó, me agarró de los pelos y me empujó. Volví a denunciarlo”, expresó la joven. En marzo, la fue a buscar al trabajo y la agredió. “Perdí el trabajo por eso”, contó. Ahora, ella tiene que vender ropa en la calle para pagar el alquiler y darles de comer a sus dos hijas, una de 10 y la menor. La cuota alimentaria la consiguió por medio de una acción judicial.

A partir de la condena, la joven madre continuó denunciando al hombre que nunca respetó las imposiciones de la Justicia.

“En la Fiscalía pregunté si estaban esperando que me pase algo”, recordó indignada Belén luego de que su ex la atacara en su trabajo. Ella contó que en el Juzgado de Familia le dijeron que no pueden tomarle más denuncias hasta que la Fiscalía no avance en la causa.

Le habían prometido que después de la feria harían una nueva audiencia para evaluar la situación de su ex, pero aún no tiene novedades. “La fiscal no me atiende el teléfono y en la Policía me dicen que ya no pueden tomarme más denuncias”, afirmó la mujer, que contó que no fue querellante en el juicio porque la fiscalía no la asesoró bien.

Hace poco más de un mes, el violento le dio fecha de muerte. “Me dijo que me daba 40 días de vida y se cumplen esta semana”, advirtió Belén, que considera que su ex “es capaz de todo”. “Yo creo que va por todo, porque sabe que puede ir preso. Hasta sus propios compañeros me dicen que está re loco y que tenga cuidado”, concluyó atemorizada la joven.

Quieren que vaya a la cárcel

Desesperada, hace dos semanas la joven se acercó a la Multisectorial de Mujeres de Neuquén para pedir ayuda ante la amenaza de muerte de su ex pareja. “Le había puesto fecha para matarla”, contó Jésica, una de las integrantes de la organización, quien también fue víctima de violencia de género. Esperan que la condena social ejerza tal presión que la Justicia lo encarcele. “Está condenado, pero la siguió molestando y hasta la golpeó en la vía pública. Tendría que estar preso”, sentenció. “Yo la conocí hace como un año en la Comisaría 16, donde había ido por mi caso. Ella gritaba desesperada. Me contó que ese día él la había colgado desde un balcón”, detalló Jésica sobre ese encuentro.

144 Línea gratuita nacional

Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.